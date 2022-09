"Das Besondere an dem Gedicht ist, dass es Schutz bietet und es ist sehr inkludierend, weil es so geschrieben ist, dass sowohl Muslime, Juden und Christen in Damaskus sich in diesem Zimmer nicht ausgeschlossen fühlten. Alle waren willkommen und haben sich auch willkommen fühlen können", erläutert Léontine Meijer-van Mensch, Direktorin der Völkerkundemuseen in Leipzig, Dresden und Hernnhut die Botschaft, die aus den Schriftbändern spricht.