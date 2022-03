"Einige waren Nachbarn" Wanderausstellung in Dresden und Eisenach: Wie Deutsche zu Mitwissern und Tätern wurden

Wie war der Holocaust möglich? Einer Antwort auf diese Frage nähert sich die Wanderausstellung "Einige waren Nachbarn". Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem die vielen "normalen Menschen", die das Naziregime unterstützt haben – oder die zumindest schwiegen, und so die Ermordung von sechs Millionen Juden mit ermöglichten. Nach vielen Stationen in Deutschland ist die Schau aktuell im Deutschen Hygiene-Museum in Dresden und im Marstall des Thüringer Museums in Eisenach zu sehen. Ab dem 2. Mai kommt sie ins Rathaus Pirna.