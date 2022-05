Wenn man bei diesem Würfelspiel immer bei der Wahrheit bliebe, würde man in vier Zügen einmal komplett durch den Raum gegangen sein, wo dann an der Tür Exit stünde, also Tod, Ende, Ausgang, so Kurator Tyradellis, würde man immer bei der Wahrheit bleiben, hätte man in kürzester Zeit und absoluter Reinheit sein Leben hinter sich gebracht – und das wär es dann aber auch gewesen. Würde man jedoch anfangen, Kompromisse mit der Wahrheit zu machen, würde es schwieriger, führt er fort, "Gehe ich Umwege ein, verhedderte ich mich, aber es wird eben auch lebendig." Es würde so auch menschlich, was Tyradellis wichtig zu bedenken gibt. Will man denn wirklich immer die Wahrheit wissen?