Nach einer Lehre als Schaufensterdekorateur ließ sich Ingolf Thiel, Jahrgang 1943, zum Werbefotografen ausbilden. Während anschließender Anstellungen in verschiedenen Studios setzt er aber bereits eigene künstlerische Arbeiten um. Dazu zählen in den 1970er Jahren seine Fotomontagen. Diese nutzte Ingolf Thiel wiederum auch als Vorlagen für Aufträge aus der Industrie und von Modeunternehmen. Mit seinem Stil war er damals vollkommen up-to-date und gefragt.

Daimler-Benz, Kodak, Breuninger gehörten zu seinen Auftraggebern. Seine Fotografien erschienen in Magazinen wie Elle oder Gala. Omnipräsent, zumindest in Westdeutschland, ist beispielsweise Ingolf Thiels Kampagne für Mustang Jeans mit dem Titel "Leute von heute".

Den Arbeiten von Ingolf Thiel begegnet man derzeit überall in der SLUB. Bildrechte: Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

In der Cafeteria der Bibliothek sind Kopien aus dieser Plakatkampagne zu sehen, andere Arbeiten hängen stark vergrößert in den Lesesälen. Über das ganze Haus verteilt wollte das Kuratorinnenteam Ingolf Thiel in den Blick rücken – einer ersten Retrospektive seines Gesamtwerks angemessen. Möglich ist dies, da der Nachlass des Fotografen, der im Keller von Ingolf Thiels Schwester lagerte, 2017 an die Deutsche Fotothek der SLUB in Dresden ging.