"Gaia" war bereits vorher an vielen Orten auf der ganzen Welt zu sehen – unter anderem in Halle beim Silbersalz-Festival 2020. Der Künstler Luke Jerram ist bekannt für ähnliche großformatige Installationen. Auch sein Werk "Museum of the Moon", ein großer schwebender beleuchteter Mond, war bereits als Freiluft-Installation in Halle zu sehen.