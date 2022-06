1944 muss Kühl, nun Anfang 20, in den Krieg. Dessen Schrecken lernt er in der Gefangenschaft kennen: Tausende Tote, Kälte, Hunger. Zurück in Dresden, malt Kühl Zerstörung und Wiederaufbau seiner Heimatstadt, malt realistisch und dann auch gegenstandslos, abstrakt – eine Richtung, die der bald ausgegebenen offiziellen Kunstauffassung zuwiderläuft. Kühl wird von den Funktionären gescholten.

Er sucht Verbündete, schließt sich der Künstlergruppe "Das Ufer" an, begründet die Genossenschaft Bildender Künstler in Dresden mit. Dort lernt ihn der Maler Werner Wittig kennen. Kühl habe "die Künstler sehr gut lenken und beraten können", so Wittig – "in künstlerischer, aber auch in ökonomischer Hinsicht". In oft heißen Diskussionen habe Kühl "immer das Richtige und das Gute in Ruhe gesagt."