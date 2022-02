Am 9. Februar 1932 kam Gerhard Richter in Dresden zur Welt. Mit seinen Eltern zog er 1936 aus der kulturellen Metropole ins ländliche Reichenau in der Oberlausitz – eine Stadt, die heute in Polen liegt. Dort wurde im November desselben Jahres das zweite Kind der Familie, Richters Schwester Gisela, geboren.

Reichenau um 1935, der Ort liegt heute in Polen und trägt den Namen Bogatynia Bildrechte: imago/Arkivi