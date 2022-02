Allein den Zaren Alexander malt Gerhard fünfmal in Öl und zweimal in Pastell hoch zu Ross. Hinzu kommen 55 Miniaturen des "Herrschers aller Reußen". Sie verkaufen sich in der adligen Petersburger Gesellschaft glänzend und verschaffen ihm weitere Aufträge. Zufrieden schreibt Gerhard seinem Bruder Karl: "Ich fühle, wie nichts so sehr die innere Kraft in Anregung zu bringen vermag, als Beifall."



Doch Gerhard will mehr, will biblische und antike Themen auf die Leinwand bannen. Es zieht ihn nach Dresden. Wegen der schönen Natur und "durch den großen Raphael auf der dortigen Galerie", die Sixtinische Madonna.



Er bezieht das als "Gottessegen" bekannte Haus in der Neustadt, das bald ein Treffpunkt der Dresdener Kunstszene ist. Kügelgen entdeckt und fördert den schüchternen Caspar David Friedrich.