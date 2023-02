Genau diese eine Sekunde zeigt Ihre Uhr immer wieder an. Ist das auch ein Verweis darauf, dass das Grüne Gewölbe eine Art Zeitmaschine ist, die in eine vergangene Epoche zurückversetzt?

Das Grüne Gewölbe hat in mehrfacher Hinsicht mit Zeit zu tun: mit den Objekten und dem präzisen Automaten, die dort vorgestellt werden. Der Besuch ist nur in einem Zeitslot möglich. Wenn man dort ist und sich dieser Sache hingibt, verliert man auch ein bisschen die Zeit. Also man befindet sich in einer Zeit-Blase. Wenn man dann rauskommt und diesen Sekundenzeiger sieht, merkt man, dass die Zeit trotzdem weiter vergangen ist und auch weiter vergeht. Nur weiß man nicht genau, welche Zeit es ist.

Das erinnert an eine andere Arbeit von Ihnen: Sie haben den Chemnitzer Nischel genau 24 Stunden lang abgefilmt und in die verschiedensten Zeitzonen der Welt den Film gezeigt. Hängt das mit ähnlichen Gedanken zusammen?

Das ist mir auch später aufgefallen, dass in vielen meiner Arbeiten der letzten Jahre Zeit ein sehr wichtiges Thema geworden ist. Ich habe das Porträt von Karl Marx für 24 Stunden gefilmt und der Verlauf der Sonne spiegelt sich in den Reflexionen auf diesem Gesichtes wider. Also man sieht das Vergehen der Zeit. Wir haben den Film an verschiedenen Orten der Welt zur selben Mittagszeit, wie er beginnt, aufführen lassen. Sodass man dort immer das Gefühl hatte, man ist in der Zeit, in der dieser Film auch gefilmt worden ist.