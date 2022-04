Carena Schlewitt wurde 1961 in Leipzig geboren. Nach dem Studium der Theaterwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin arbeitete sie von 1985 bis 1993 an der Akademie der Künste in Berlin. Sie wirkte als Dramaturgin und Kuratorin bei verschiedenen freien Produktionen mit. Von 2008 bis 2018 war sie künstlerische Leiterin der Kaserne Basel sowie des internationalen Theaterfestivals Basel.