Das Bild "Abstrakt in Disko" gab der Dresdner Ausstellung den Titel. Bildrechte: Henriette Grahnert/Uwe Walter

Die abstrahierte Figur – die frenetisch tanzt und die Hände nach oben reckt – erinnert von weitem durchaus an die zuckenden Bewegungen eines John Travolta. Doch zum anderen verkörpert das farbintensive Bild auch eine Explosion von verschiedenen Malstilen der Nachkriegsgeschichte, so die Künstlerin: "Man sieht Anklänge an den Abstrakten Expressionismus mit ganz wild gestisch aufgetragenen Farbspuren. Da sind streng abgeklebte Elemente in den Bildern, die an Farbfeldmalerei erinnern. Es gibt Comic-Versatzstücke, die an Pop-Art erinnern."

Aus dem Patchwork der Stile und aus geometrischen Mustern entstehen oftmals die Figuren auf den Gemälden. Und so geht Henriette Grahnert bei diesen Porträts ihren eigenen Weg. Denn erst aus der Abstraktion entwickelt sie die gegenständliche Figur.