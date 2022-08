Das Foto vom Zwingerhof, der vollkommen unter Wasser steht, ging um die Welt und hat sich ins kulturelle Gedächtnis eingebrannt. In einem Bildband*, der kurze Zeit nach dem Jahrhunderthochwasser erschienen war, sieht man noch einmal das ganze Ausmaß der Katastrophe. So auch in der Gemäldegalerie Alte Meister.