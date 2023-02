Mehr als die Summe unserer Gene

Schwarze, versetzt angeordnete Säulen, die bin ins Unendliche zu ragen scheinen, auf ihnen einzelne große Buchstaben, die sich schließlich zu einem Wort formieren: Herkunft – durch dieses Stelenlabyrinth führt der Weg mitten hinein in den ersten, dämmrigen Themenraum.

Darf in der Ausstellung nicht fehlen – ein Foto von James Watson und Francis Crick und ihrem DNA-Modell. Die beiden Molekularbiologen entschlüsselten 1953 die Doppelhelix-Struktur der DNA. Bildrechte: Science Photo Library / Barrington Brown, A. / Gonville And CaiUS College Gleich zu Beginn werden zwei Fotografien präsentiert, die das rekonstruierte Gesicht des ersten Briten zeigen - überraschend, denn eine DNA-Analyse am Skelett des vor etwa 10.000 Jahren verstorbenen Cheddar-Mannes hatte ergeben, dass er dunkle Haut und blaue Augen hatte.



Anhand dieses Auftaktexponats wird deutlich, wie politisch Genforschung, die sich mit der Menschheitsgeschichte beschäftigt, ist: wenn genetische Besonderheiten erfasst und mit geografischen Regionen in Verbindung gebracht werden. Es sind gerade mal 0,1 Prozent unseres Erbguts, in dem wir Menschen uns voneinander unterscheiden, allerdings ist das immer noch genügend, um missbraucht zu werden für nationalistische Einstellungen oder rassistische Vorurteile.

Die Kunst der Inszenierung

Für die Gestaltung der Ausstellung ist der Bühnenbildner Jan Pappelmann verantwortlich, der an der Schaubühne in Berlin zu Hause ist. Kein Wunder also, dass seine atmosphärischen Szenografien an Bühnenbilder erinnern: das dämmrige Stelenlabyrinth zum Auftakt oder auch der Raum zur Identität. Inspiriert von einem nächtlichen Spaziergang durch eine Großstadt erkennen sich die Besucherinnen und Besucher nur schemenhaft in den spiegelnden schwarzen Flächen, an denen sie vorbeistreifen und der Frage nachgehen, wie sehr wir tatsächlich von unseren Genen geprägt sind und welchen Einfluss die Umwelt auf das eigene Ich hat.