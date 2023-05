Hygiene-Museum Neue Ausstellung in Dresden erkundet das Glück: "Hello Happiness"

Hauptinhalt

Was ist Glück? Wie werden wir glücklich, und was brauchen wir als Individuum und Gesellschaft, um glücklich zu sein? Das Hygiene-Museum in Dresden widmet sich trotz oder vielleicht gerade wegen der aktuellen Krisen dem großen Thema Glück. Die Ausstellung "Hello Happiness" erkundet Glücksgefühle – in unterschiedlichen Kulturen und Zusammenhängen – fragt nach Strategien, um loszulassen und beleuchtet Glück in der Gemeinschaft, in Freundschaften und in der Familie. Die Ausstellung ist ab dem 27. Mai zu sehen.