Das Thema Jagd beschäftigt Neozoon immer wieder. Bildrechte: Kollektiv Neozoon

In diesem Beziehungsverhältnis ist es der Mensch, der uns interessiert. Wie kommt es, dass er auf dem Weg dahin ist, sich selbst auszurotten? Warum erobert er die Welt so, als sei er die Krone der Schöpfung, lässt andere Kreaturen leiden? Das ist so das, was uns antreibt.