Leichte und Einfache Sprache im Deutschen Hygienemuseum Dresden:



In der Dauerausstellung gibt es Texte in Leichter Sprache über den Audioguide. Im Kindermuseum sind alle Texte in Einfacher Sprache verfasst und auf Augenhöhe auch eines Rollstuhlfahrers an der Wand oder auf absenkbaren Monitoren befestigt.



In den Sonderausstellungen sind alle Raumtexte sowie Texte zu ausgewählten Objekten und Stationen auch in Einfacher Sprache auf Monitoren zum Lesen und über einen Kopfhörer auch zum Anhören. Alle Monitore sind so angebracht, dass Rollstuhlfahrer und -fahrer sie gut lesen können. Entweder liegend oder leicht angeschrägt auf einem absenkbaren Tisch oder an der Wand in einer Höhe von 1,10 m und damit in guter Sichthöhe.



Öffentliche Führungen mit dem Team Leichte Sprache finden jeden Monat statt. Sie sind offen für alle. Nächste Führung: 12. Feb, So., 11:00 Uhr