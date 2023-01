Im ehemaligen Schlachthof auf der Ostrahalbinsel, vor 100 Jahren einer der modernsten in Europa, heute die Messe Dresden, wurde im Akkord gearbeitet. Die Schlachter hätten kaum Zeit für ihn gehabt, erzählt Wenzel. Aber er durfte zeichnen und fotografieren. Manchmal stand auch einer der Männer mit den weißen Mützen und Schürzen Modell. Die ausgeweideten Tiere ließen den Maler nie wieder los.

Zitat Jürgen Wenzel: "Das ist ja wirklich gewöhnungsbedürftig das ist die Grausamkeit und die Notwendigkeit, da bin ich dort rein, hab da Studien gemacht. Das Interessante ist ja die Ambivalenz. Wenn man so nen hängenden Stier sieht, hat ja eine unglaubliche Energie und Farbigkeit und Kraft so ein Tier. Ob Schaf, ob Ziege, ob Hase, ob Rind und Stier, hat ja alles dieselbe Grundform."

Bruch mit Konventionen der DDR-Kunst

Jürgen Wenzel, der um die 30 Jahre alt war, als er sein Studium abschloss, hielt sich schon damals nicht an Konventionen, wie etliche seiner Kommilitonen. Sie suchten eigene künstlerische Wege, jenseits des gern gesehenen sozialistischen Realismus oder dem konservativ-bürgerlichen Kolorismus der sogenannten Dresdner Schule. Dabei entdeckten sie die bis dato verfemte expressionistische Malerei der Brücke neu für sich, angeregt durch eine von Werner Schmidt arrangierte Ausstellung im Albertinum.

"Durch die Brücke bin ich auch zu dieser Anregung gekommen mit dieser Künstlergruppe B53, Anton-Paul Kammerer, Bernd Hahn und Andreas Küchler. Wir haben uns immer gegenseitig geholfen, wenn wir die alten Dreckbuden sanieren mussten, und da hatte ich diese Bürgerstraße 53, da haben die mitgeholfen, um die halbwegs herzurichten", erinnert sich Wenzel.

"Selbst mit Fasan (nach Rembrandt)" nannte Wenzel dieses Bild. Bildrechte: Leonhardi-Museum Dresden, Jürgen Wenzel, Reprofotografie: Frank Höhler Und die jungen Maler hatten Erfolg mit ihren selbst edierten Grafikmappen. Damit machten sie sich auch unabhängig von der Kunstförderung in der DDR, indem sie sich einen eigenen Stamm von Sammlern aufbauten. Der Kunsthistoriker Matthias Flügge, langjähriger Rektor der HfbK Dresden, kennt Jürgen Wenzel seit gut 40 Jahren: "Bei Jürgen hatte dieser Freiheitsgedanke immer auch einen Hintergrund im memento mori, einen Hintergrund in Vanitas, also bedenke die Eitelkeit des Lebens. Das war immer der Grundton. Und diese Form von sublimierter Melancholie, das kann ich persönlich sagen, die hab‘ ich immer geteilt, schon, als wir noch ziemlich jung waren."

Jürgen Wenzel befragt sich in seiner Kunst selbst

Sein ganzes Malerleben lang hat Jürgen Wenzel sich immer wieder selbst befragt: Was tust du mit dem gerupften Fasan, der schon etwas verwest aussieht, dessen Kopf aber noch immer so schön grün-rot leuchtet? Für den Betrachter müssen solche Bilder immer ein Rätsel bleiben. Längst sind die Farben auf den Bildern dunkler geworden, der Bart des Malers Grau. Auch Krankheiten haben ihn geplagt. Das Stundenglas auf einem Triptychon lässt sich nicht anhalten. Vor ihm haben schon etliche Künstlerkollegen die selben Gefühle auszudrücken versucht, viel jüngere wie Oskar Zwintscher.

Selbstporträts nach van Gogh Bildrechte: Leonhardi-Museum Dresden, Jürgen Wenzel, Reprofotografie: Frank Höhler

Matthias Flügge sieht in Wenzels Selbstporträts weder den leidenden Künstler noch dessen Bedürfnis, sich selbst psychologisch zu ergründen. Vielmehr könne man dessen Bilder als malerische Exerzitien ansehen, schreibt er im Katalog. Wenzel sei ein selten gewordener Künstlertypus, der vollkommen von seinem Handwerk überzeugt ist.



Angefangen hat er als Porzellanmaler in Meißen, wohin er 1971 gezogen ist. Vom Dienst in der NVA ausgemustert konnte er 1975 an der HfbK in Dresden studieren, unter anderen bei Professor Gerhard Kettner.

Zitat Matthias Flügge: "Das war die Generation derer, die hier in Dresden vor allen Dingen in den späten 70er, frühen 80er Jahren die Hochschule für Bildende Künste verlassen haben, denen gings um ne neue Expressivität, und ein neues Verständnis von künstlerischen Bilderd – nicht die Illustration von irgendwelchen Ideologien oder politischen Wunschvorstellungen, sondern auch nen eigenen Freiheitsgedanken zu formulieren."

Van Gogh und Rembrandt als Vorbilder

Manchmal überdeutlich bezieht sich Jürgen Wezel auf malerische Vorbilder, etwa in dem Selbstbildnis nach Rembrandt oder mehreren Selbstporträts nach van Gogh. Trotz aller Melancholie spart er nicht mit Selbstironie, oder manchmal sogar mit Galgenhumor, wenn es um das eigene Fleisch geht. Als er 1984 das Atelier für die Künstlergemeinschaft B53 in Dresden einrichtete, quetschte er sich einen Finger ab. Eines der damals entstandenen "Selbstbildnissen mit abgeschnittenem Finger" ist in der Ausstellung zu sehen.