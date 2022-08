Ackermann betonte, dass seit 2. August für die "Sixtinische Madonna" bereits strengere Sicherheitsvorkehrungen gelten. So werde das Werk von einem Mitarbeitenden des Sicherheitsdienstes eins zu eins bewacht. Außerdem sei das Mitführen jeglicher Taschen und Rucksäcke untersagt, um keine Transparente oder Spraydosen einzuschmuggeln.



In jüngster Zeit hatte es mehrere Attacken von Klimaaktivisten auf Gemälde in Museen gegeben. "Es bleibt ein Restrisiko mit dem wir leben müssen", so Ackermann abschließend. Die Gesellschaft sei gerade in einer Weise aufgeheizt und aufgeregt.