In jüngster Zeit hatte es mehrere Attacken von Klimaaktivisten auf Gemälde in Museen gegeben, darunter in Paris auf die "Mona Lisa" und in London auf ein Van-Gogh-Gemälde. "Es bleibt ein Restrisiko mit dem wir leben müssen", so Ackermann abschließend. Die Gesellschaft sei gerade in einer Weise aufgeheizt und aufgeregt.