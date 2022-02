Sachsens Herrscher liebten die Kunst, wie Grünes Gewölbe, Zwinger, Gemäldegalerie oder Albertinum in Dresden – und auch die Albertina in Wien zeigen. Moment: Was hat die Wiener Albertina in dieser Aufzählung zu suchen? Die Antwort: Auch sie verdankt ihre Entstehung dem Kunstsinn eines sächsischen Fürsten: Albert von Sachsen-Teschen, der vor 200 Jahren, am 10. Februar 1822, gestorben ist.