In diesem Kontext wird auch die Installation "Kulisse" von Lisa Maria Baier, die die verschärften Abtreibungsgesetze in Polen kritisiert, gezeigt – besser gesagt, öffentlich gelagert, denn der Rechtsstreit um das Werk, das 2021 für einen Park in Görlitz in Sichtweite zur polnischen Grenze entwickelt wurde, dauert an. Weil es nicht dem Entwurf entsprach, so die offizielle Begründung der Stadt Görlitz, musste es vor Ort abgebaut werden.

Mit ihrer Installation "Kulisse" sorgt die Künstlerin Lisa Maria Baier derzeit für Aufsehen. Bildrechte: Anja Schneider / Kunsthaus Dresden