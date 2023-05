"Dieses Gebilde ist fragil!", "This structure is fragile!" und "Эта конструкция хрупкая!" steht in roten Buchstaben auf einer Art Banner am Sowjetischen Ehrenmal am Dresdner Olbrichtsplatz. Was für einen Hinweis der Denkmalschutzbehörde auf den maroden Zustand des Ehremals gehalten werden könnte, ist tatsächlich eine Kunstaktion. Seit dem 3. Mai regt die Künstlerin Svea Duwe hier eine kritische Auseinandersetzung mit dem Gedenkort an.