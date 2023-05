Die Kunstinstallation am Sowjetischen Ehrenmal in Dresden ist zerstört worden. Wie das Kunsthaus Dresden mitteilte, wurden die Schilder, die im Rahmen der Aktion an dem Ehrenmal befestigt worden, entfernt. Wer hinter der Aktion steht, ist bislang unbekannt, das Kunsthaus hat angekündigt eine Strafanzeige zu stellen und die Installation wieder herzustellen.