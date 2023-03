1956 in Räckelwitz bei Dresden geboren, studierte die ausgebildete Forstfacharbeiterin von 1977 bis 1982 Malerei und Grafik an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Seit 1982 arbeitet sie freischaffend in der Stadt. Ab 1987 zeigte sie erste Performances, Installationen und Environments im Stadtraum und veröffentlichte in den Literaturzeitschriften "Bizarre Städte" und "Sondeur". 1989 war sie eine der Mitbegründerinnen der Dresdner Sezession 89. Im öffentlichen Raum zu sehen sind die Plastiken "Undine kommt" und "Undine geht", die an der Molenbrücke in Pieschen sowie am Elbufer in Johannstadt stehen. Hampel schuf sie 1998 in einem Gemeinschaftsprojekt.