Rindon Johnson wurde 1990 in San Francisco geboren. Als bildender Künstler und Schriftsteller lebt und arbeitet er in New York und Berlin, wo er Stipendiat der Graduiertenschule der Universität der Künste war. In seinem künstlerischen Schaffen untersucht er die Auswirkungen von Kapitalismus, Rassismus, Klima und Technologie auf unsere alltägliche Lebenswelt. Dabei nutzt er vielfältige Ausdrucksformen, die sich zwischen Sprache, objektbasierten Arbeiten mit Materialien wie Leder, Holz, Stein oder Glas und virtueller Realität bewegen.