"BIAS FLINTA* Projects" Kunst von Frauen und Queeren hat in Dresden nun einen eigenen Ausstellungsraum

Hauptinhalt

Auch in der Kunst haben es Künstlerinnen schwerer wahrgenommen zu werden, als ihre männlichen Kollegen. Der Projektraum "BIAS FLINTA* Projects" in Dresden schafft nun eine Möglichkeit der öffentlichen Wirkung. Er ist ausschließlich für Frauen, queere Menschen und politische Kunst vorgesehen. Die Idee dazu hatte die Künstlerin Lisa Maria Baier, die zuletzt um die Debatte und den Abriss ihrer Installation "Kulisse", eine Kritik am restriktiven Abtreibungsverbot in Polen, präsent war.