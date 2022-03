Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben angekündigt, internationale Kooperationen angesichts des Krieges in der Ukraine neu auszurichten. Wie der Museumsverbund am Dienstag mitteilte, soll die institutionelle Zusammenarbeit mit allen russischen Einrichtungen vorerst unterbrochen werden. Auf persönlicher Ebene will man aber weiter im Gespräch bleiben: "Wir bleiben in engem Austausch mit all den vielen Kolleginnen und Kollegen, Künstlerinnen und Künstlern in Russland, die unter Bedingungen persönlicher Gefährdung mutig ihre Stimme gegen die russische Militäraggression in der Ukraine erheben», erklärte Marion Ackermann, Generaldirektorin der Kunstsammlungen in Dresden.