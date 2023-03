Den 17. Juni 2021 wird Sabine Schneider so schnell nicht vergessen. Das war der Tag, an dem der verloren geglaubte Wandteppich ins Dresdner Residenzschloss zurückkehrte und erstmals wieder entrollt wurde. "Das war schon sehr beeindruckend, in welch unerwartet hervorragendem Zustand er erhalten war – sowohl, was die Wirkerei betraf, also auch das textile Gefüge, und natürlich auch die außerordentlich prachtvolle Farbigkeit", erinnert sich Sabine Schneider, die die Restaurierung dieser bedeutsamen Tapisserie geleitet hat.

Ein Meisterwerk der Pariser Hofkunst

Zu sehen darauf ist eine Szene aus dem Alten Testament: Die Jüdin Esther erschien ohne Aufforderung vor ihrem Gemahl, dem Perserkönig Ahasver, worauf eigentlich die Todesstrafe stand. Sie fällt in Ohnmacht, als sie um Gnade für ihr Volk bitten will und kann es so vor einem geplanten Genozid retten.

Es ist ein populäres Motiv in der Kunstgeschichte – in diesem Fall dargestellt in prachtvollem Ambiente und königlichen Kostümen im Stile Ludwigs XIV. Das alles erstrahlt jetzt nach einer aufwendigen Reinigung und der Behebung kleiner Strukturschänden im Gewebe nahezu im alten Glanz. Sabine Schneider verweist dabei auf die für Gobelins ungewöhnliche Fülle an Farben. Mehr als 500 konnte sie ausmachen. "Die sind ja dann auch miteinander vermischt worden, auch Wolle und Seide, so dass man unterschiedliche Glanzgrade dann erreichen konnte."