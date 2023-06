Gesellschaftskritische Kunst

Wie auch in den Vorjahren zeigt die Ostrale 2023 ausgesprochen gesellschaftskritische Arbeiten, die sich immer auch mit dem Individuum in der kapitalistischen Konsumgesellschaft samt Raubbau an der Natur, Umweltzerstörung und Klimawandel befassen.

Nicht immer sieht man das auf den ersten Blick. so auch bei der Installation von Bernd Hennig aus Birkenfeld bei Pforzheim: "Er hat zwischen den beiden Figuren ein rotes Geflecht gespannt, was auf der einen Seite das Wort Liebe und auf der anderen Seite das Wort Hass ergibt", beschreibt Lisa Uhlig, Kuratorin der Ostrale. "Wenn wir genau hinschauen, fällt uns auf, dass das die gleiche Person ist. Das bedeutet, dass wir diese Entscheidungen selber treffen müssen oder treffen können und diese Emotionen in uns selbst natürlich verhaftet sind." Lisa Uhlig hat die Ausstellung in Dresden organisiert. Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel

Viel Freiraum in der Ausstellung

Auffällig bei der diesjährigen Ostrale ist, dass die Kuratorinnen den Kunstwerken und somit auch den Besucher*innen mehr Raum gegeben haben. Das heißt, weniger Objekte und vor allem weniger Videoinstallationen. Die machten sonst einen Großteil der Exponate aus und führten zur kritisierten Reizüberflutung. Nun macht es einfach Freude, sich Zeit für die Animation der Kanadierin Alisi Telengut zu nehmen, die sich mit ihrer Familiengeschichte auseinandersetzt, den schamanischen Ritualen in Sibirien und der Mongolei.

Nebenan wuseln drei kleine Bürstenroboter über den Hallenboden, geben merkwürdig klagende Geräusche von sich. Fasziniert bleibt man vor ihnen stehen und fragt sich, was sie mit der gezackten Rigips-Wand zu tun haben. Der polnische Künstler zeige ein symbolisch geschnittenes Glücksdiagramm der europäischen Bevölkerung, sagt Kuratorin Lisa Uhlig: "Und das Unglück wurde rausgebrochen und die Roboter müssen es wegputzen." Judit Lilla Molnár aus Ungarn hat das größte Kunstwerk mitgebracht. Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel

Das einzige raumdominierende Objekt ist der Bücherbunker der jungen Ungarin Judit Lilla Molnár, zusammensetzt aus aufgeschlagenen Schulbüchern, aufeinandergestapelt wie ein Kartenhaus. Sie setzt sich mit der Frage auseinander, welcher Erwerb von Wissen überhaupt für unser Leben wichtig ist.

Besonderes Motto für Biennale in Dresden

"Noch nie war unsere Gesellschaft so zerrissen wie heute, zugleich ist das Bedürfnis nach Gemeinschaft und Solidarität größer als je zuvor“, beschreiben die Ausstellungsmacher die gegenwärtigen Herausforderungen, wobei sich die Kunstschaffenden individuell den Realitäten stellen. So werde zeitgenössische Kunst zum Spiegel der Gesellschaft, meint Kuratorin Lisa Uhlig.

Die mit einer speziellen Technik erzeugten Flimmer-Bilder von Michael Wesely, die Anregung für das diesjährige Motto "kammer_flimmern" waren, sind ein Beispiel dafür: "Das Kammerflimmern bezeichnet den medizinischen Zustand, der eine akute Handlung erfordert. Aber wir sehen nicht nur diesen gefährlichen Zustand, in dem sich unsere Gesellschaft befindet, sondern auch die Kammer und das Flimmern isoliert: Die Kammer, das sind abgeschlossene Räume mit eigenen Regeln, Schutzorte, die wir ganz stark durch die Positionierung der Werke gespürt haben." Die Arbeit von Klára Orosz lädt zum Mitmachen ein. Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel

Am Ende lädt die ungarische Künstlerin Klára Orosz die Besucher*innen ein, mit ihrem roten Würfelhaufen zu spielen. Der heißt ironischerweise "3D Pixel". Bis zum Ausstellungsende wird in der Robotron-Kantine in Dresden kein Stein auf dem anderen bleiben.

Weitere Informationen Die Ostrale O23 "kammer_flimmern" ist noch bis zum 1. Oktober in Dresden zu sehen.



Adresse:

Robotron-Kantinen

Zinzendorfstraße 5 / Ecke Lingnerallee

01069 Dresden



Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Sonntag, von 11 bis 19 Uhr



Preise:

Normalpreis: 15 Euro

Ermäßigt: 10 Euro

Kinder unter 12 Jahre: frei

Mehrere Gruppentarife



Führungen:

Freitag bis Sonntag, jeweils 15 Uhr

und nach individueller Vereinbarung

Eine Führung kostet zusätzlich 5 Euro.