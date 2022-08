"Unsere Idee war: Wenn keiner mehr in die Kathedrale kommen kann, bringen wir die Kathedrale zu den Menschen in aller Welt", sagt Bruno de Sa Moreira vom französischen Start-up Histovery. Seine Firma entwickelt seit Jahren für renommierte Museen in vielen Ländern eine neuartige Technik: Mit Tablets in den Händen können Besucherinnen und Besucher auf Zeitreise gehen. So können sie nun auch in der Dresdner Ausstellung an 22 Stationen Notre-Dame erkunden.