Die Geschichte ist paradox: Nahezu gleichzeitig mit der Insolvenz der Suhler Zweirad GmbH im Jahr 2002 setzte eine bis heute ungebrochene Renaissance der Simson-Mopeds ein. Das verdankt sich nicht zuletzt einem Coup der Firma Meyer Zweiradtechnik, kurz MZA. Sie sicherte sich damals die Lizenzen für sämtliche Bauteile und seither produziert und vertreibt MZA alles, was das Simson-Schrauberherz begehrt – vom Auspuff bis zum Zylinder.

Die Dresdner Ausstellung "Generation Simson" erzählt die Geschichte der Simson-Werke in vier Kapiteln. Bildrechte: Frank Grätz/Verkehrsmuseum Dresden

Es ist eines von vier Kapiteln, die in der Dresdner Sonderausstellung "Generation Simson – Mit 50 Kubik auf der Überholspur" erzählt werden. Zum Auftakt wirft das Verkehrsmuseum Dresden einen Blick in die Ursprünge des Unternehmens: angefangen bei dem 1856 von den jüdischen Brüdern Löb und Moses Simson gegründeten Familienunternehmen, das in den 30er-Jahren von den Nationalsozialisten enteignet und nach dem Krieg, als Rüstungsbetrieb eingestuft, demontiert wurde.