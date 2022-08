Kurz erklärt Warum die Sixtinische Madonna eine Dresdner Ikone ist

Zwei Klimaaktivisten haben sich am Dienstag in Dresden an Raffaels "Sixtinischer Madonna" festgeklebt. Nach Angaben der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden wurde der Rahmen des Gemäldes dabei beschädigt, das Kunstwerk selbst aber nicht. Die Gemäldegalerie Alte Meister wurde nach dem Vorfall geschlossen. Wir erklären kurz, um was für ein Bild es hier eigentlich geht.