Doch wer sind die anderen beiden Figuren?: In der Kirche Piacenza, für die Papst Julius II. das Bild in Auftrag gab, liegen Überreste der Heiligen Barbara und des Papstes Sixtus II. Beide sind auch auf dem Gemälde dargestellt. Die heilige Barbara wurde der Legende nach von ihrem Vater in einem Turm eingesperrt, um sie vor der Außenwelt zu beschützen – deswegen zeigt auch der Turm am Bildrand die Frau als jene Heilige, bei der in der katholischen Kirche um Schutz vor dem plötzlichen Tod gebeten wird. Sixtus II. auf der anderen Seite steht für die Verbindung zum Diesseits, zur Welt – darum weist sein Finger direkt auf die Betrachter*innen.

In dieser Botschaft liegt der dritte Grund für den Ruhm: Das Himmlische ist uns ganz nah. Öfter sind Vorhänge auf Gemälden zu sehen, die dem Publikum ein Gefühl von Nähe geben sollen. Es ist eine leichte Form des sogenannten Trompe-l'œil, bei dem Gemälde so wirken, als seien es echte Gegenstände. So entsteht im Fall der "Sixtinischen Madonna" das Gefühl, dass sich diese Szene hinter jedem Fenster ereignen könnte. Hinzu kommt die einnehmende Aura der Szenerie: Maria wirkt nicht entrückt, sondern hat einen ernsten und menschlichen Blick in den Augen. Das Kind in ihrem Armen hingegen ist ungewöhnlich ruhig, schaut mit einer Art von Weisheit in die Welt. Diese Erhabenheit wird auch durch die klare Farbgebung unterstrichen, wobei das Nebeneinander von Blau, Rot und Grün typisch ist für den Maler Raffael.