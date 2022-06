Aber erst einmal dreht sich Lilith aus Edelstahl mit Vogelkrallen im Kreis. Ein Objekt, das Jim Whiting 2012 in Leipzig geschaffen hat. Darüber bewegt sich über einer schwarzen Stellwand ein Schweineschädel von Jean Jean Tinguely, berühmt für seine mechanischen Inszenierungen. Dies sei laut Generaldirektorin Marion Ackermann eine Schenkung, die zeige, dass die Faszination dafür genauso stark sei – neben den medizinisch-naturwissenschaftlichen Aspekten. Aus einem Nebenraum dringen Geräusche der "Marble Machine" des schwedischen Musikers Martin in den Saal. Das Video der Kultband "Wintergatan" ging millionenfach auf YouTube viral. Deren moderne Musikmaschine ist Symbol ungebrochener Faszination für die Automatenkunst seit 500 Jahren.

Den sogenannten Tafelautomaten am Dresdner Hof ist eine ganze Abteilung auf der Empore des Lipsiusbaus gewidmet. So ließ die kurfürstliche Familie die Jagdgöttin Diana auf einem silber-vergoldeten Kentauren über den gedeckten Tisch fahren, und Pfeile abschießen. Wer getroffen wurde, musste einen Pfand abgeben. Eine Art Flaschendrehen, nur eben kurfürstlich. Ausstellungskurator und Direktor des Mathematisch-Physikalischen Salons Peter Plaßmeyer erklärt: "Die Kunstkammerautomaten waren das Privatvergnügen der kurfürstlichen Familie, es waren beliebte Weihnachtsgeschenke, Neujahrsgeschenke, Geburtstagsgeschenke. Und sie hatten ein begrenztes Publikum."

Eines der eindrucksvollsten Exponate, neben dem "Globuspokal des Hl. Christophorus" mit der Himmelskugel oder der "Figuren-Automatenuhr Ruhender Hund" von 1600 ist der Trommelnde Bär. Die sitzende Figur kann sogar mit den Augen rollen und das Maul bewegen. Die Pfoten halten Trommelstöcke. An einer weißen Schärpe hängt die Pauke mit dem sächsischen Kurwappen. Wie ein Orden prangt an der Brust ein vergoldetes Zifferblatt mit Uhrzeiger. In den aufklappbaren Holzkorpus sind ein Uhrwerk- und ein Trommelwerk eingebaut. Doch in Aktion kann man den Bären nur als Video erleben, zu empfindlich sei die Mechanik, sagt Peter Plaßmeyer. Dies sei der einzige Renaissance-Automat, der mit einem richtigen Fell bezogen ist. Und das Fell ist empfindlich – wenn man den Bären berührt, verliert er Haare.