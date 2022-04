Johannes Vermeer: "Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster" - offensichtlich eine große Inspiration für Edward Hopper Bildrechte: Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Wolfgang Kreische

Wovon wiederum der Maler, der mit seinem kühlen Realismus unser Bild von Amerika nachhaltig geprägt hat, inspiriert wurde, versucht nun die Ausstellung zu verdeutlichen, weshalb vis-a-vis zu "Morning Sun" Vermeers "Brief lesendes Mädchen am offenen Fenster", entstanden um 1657-59, präsentiert wird - wenn auch nur als historische Kopie, da das Original zurzeit in Japan gezeigt wird. Auch hier eine in ihren Gedanken versunkene Frau am Fenster.



Seit den Vorbereitungen zur Vermeer-Ausstellung, die bis Januar dieses Jahres im Hause zu sehen war, und der intensiven Auseinandersetzung mit dessen Bildern, seien ihm immer mehr Parallelen zu Edward Hopper, dessen Werk er sehr gut kennt, aufgefallen, so Stephan Koja, Direktor der Gemäldegalerie Alte Meister und Kurator der Ausstellung. Doch nicht nur Vermeer zieht er für die Kabinettausstellung hinzu, sondern er vergleicht auch Radierungen Rembrandts mit denen von Hopper.