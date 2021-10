Einige Beispiele: Das Kleinkraftrad Simson S 51 von Karl Clauss Dietel und Lutz Rudolph, das in Suhl hergestellt wurde, war der Traum vieler Jugendlicher. Mit 60 km/h konnten sie durchs kleine Land düsen. Die Fahrerinnen und Fahrer konnte selbst an dem Gefährt schrauben, wenn Teile verschlissen waren und ersetzt werden mussten. Auch die großen Rupfen-Spieltiere der Sonneberger Spielzeuggestalterin Renate Müller haben den Ritt ganzer Kindergenerationen ausgehalten. Unverwüstlich auch das Rühr- und Mixgerät RG 28 – man war allerdings froh, wenn man es im weißen Gehäuse erwischte und nicht im orangeroten.

Selbstverständlich gab es auch gestalterische Missgriffe, wie die zweifarbigen Blumengießkannen aus Plastik – auch wenn sie ganz dem Zeitgeschmack der späten Fünfziger entsprachen und mit ihnen ein neues Material in die Haushalte einzog. "Man sieht extrem viele Objekte auch aus der Bundesrepublik, die aus Kunststoff mit innovativen Technologien hergestellt wurden", erklärt Erika Pinner, Kuratorin vom Vitra Design Museum. "Also oft ist davon die Rede, aller Kunststoff kam aus der DDR. Es gab auch in der Bundesrepublik in den 60er-Jahren sehr viel davon. Das war ein neues aufregendes Material. Das ist auch international so gewesen."