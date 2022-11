Zu den Höhepunkten im kommenden Jahr zählt eine Ausstellung in der Gemäldegalerie Alte Meister, die Werke der venezianischen Pastellmalerin Rosalba Carriera ( 1673-1757 ) zeigt. Die Italienerin zählt zu den bekanntesten Porträtmalerinnen ihrer Zeit. Parallel dazu zeigt eine kleine Kabinett-Ausstellung Werke von in Vergessenheit geratenen Künstlerinnen vom 16. bis 18. Jahrhundert.

Außerdem gestaltet 2023 der Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk im Japanischen Palais in Dresden eine Ausstellung. "Museum der Unschuld" ist nicht nur der Titel seines 2008 erschienen Romans, sondern auch der Name eines von Pamuk konzipierten Museums in Istanbul. Die Ausstellungsreihe wird nun auch in Dresden gezeigt, wo Pamuk sich mit der osmanischen Sammlung der SKD auseinandersetzen werde - laut Ackermann die weltweit größte ihrer Art außerhalb der Türkei.