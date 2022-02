Nach Angaben der Bibliothek - kurz SLUB - nutzten Künstler und Literaten in der DDR schon Ende der 70er-Jahre Künstlerbücher als Medium, um ihre Gedanken und auch Kritik an der gesellschaftlichen Realität der späten DDR zu äußern.



In Kleinstauflagen und Eigenregie hergestellt, unterliefen sie damit die restriktiven Genehmigungsverfahren im Verlagswesen. So entstanden eigenwillige und unkonventionelle Bücher und Periodika, die in Auflagen von oft nur 10 bis 30 Stück außerhalb der üblichen Wege vertrieben wurden. Die damalige Landesbibliothek erwarb diese Publikationen seit Anfang der 80er-Jahre und ab 1989 auch den Almanach – vom ersten Band bis zum Abschluss der Reihe 2018.

Künstlerbuch von Ulrich Tarlatt, 1991 erschienen in der edition augenweide. Bildrechte: SLUB Dresden/Ramona Ahlers-Bergner