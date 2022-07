Die wahnsinnige Medea, die ihre Kinder umbringt aus verratener Liebe. Auf Kassandra lässt Angela Hampel etliche Frauen-Mythen folgen, die sie teilweise weiterschreibt. Auf Ingeborg Bachmanns Erzählung "Undine geht" basieren zwei Metallskulpturen an der Elbe in Dresden: die halbgöttliche Wasserfee, die für einen Menschen sogar ihr Reich verlassen hatte – und nun wieder zurückkehrt.

Die Skulpturen spiegeln "die Vergeblichkeit weiblichen Liebens", erklärt Hampel: "Undine setzt sozusagen alles auf eine Karte und wird am Ende betrogen. Und das ist ja so ein Standard-Verhalten von vielen Männern. Und das haben viele Frauen geteilt, deshalb haben sie zum Beispiel auch ein anderes Verhältnis zu der Undine."

"Ich kam ja nun auch ein bisschen von der Käthe Kollwitz her, und dieses Wirken in meiner Zeit, das hab ich mir sehr, vielleicht auch ein bisschen zu sehr angenommen, weil ich denke: Wenn Kunst überhaupt eine Aufgabe hat, dann ist es entweder die Welt zu verschönern, oder eben Dinge, die schlecht sind, zu verbessern. Natürlich ist das ein Wahnsinnsanspruch."

Seit einigen Jahren schränkt eine ernste Stoffwechselkrankheit sie ein, doch Angela Hampel hört nicht auf, sich in die Zeit geradezu hineinzuschmeißen. Sie malt die Ratten auf dem Narrenkahn und den Krieg als Tod pur. Ihre Kritik bleibt radikal im besten Sinne – übrigens auch, was den Feminismus angeht: "Es passiert nicht wirklich etwas, es wird nicht wirklich an die Wurzeln des Systems gegangen. Man müsste das ganze System ändern und nicht immer nur ein Pflaster draufkleben. Gerade was die Frauen betrifft. Es reicht ja nicht, es ist sinnlos, immer mehr Frauenhäuser zu machen, oder mehr Schutzzonen. Man müsste die Verhältnisse so ändern, dass das gar nicht nötig ist."