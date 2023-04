Noch dieses Jahr dürfte Caspar David Friedrichs Grab zur Baustelle werden. Für die Restaurierung der jetzigen Anlage müssen die Steine angehoben und neu begründet werden. "Wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen", so Stifter Tom Pauls, "dann weihen wir das instandgesetzte Grab und das neue Denkmal am 5. September 2024 ein – dem 250. Geburtstag Caspar David Friedrichs."

Für Pauls, den leidenschaftlichen Sachsen mit Herzblut, ist noch eine weitere Tatsache aller Verbreitung wert. "Ich habe in einem Brief des Malers an seinen König ein flammendes Bekenntnis zu seiner Wahlheimat entdeckt", sagt der Schauspieler und zitiert aus dem Schriftstück von 1816: "So sind Sachsen mein zweites Vaterland und seine Bewohner meine geliebten Landsleute geworden." Der eigentlich in Greifswald geborene und der Ostseeküste stets zugewandte Friedrich schreibt weiter, er wünsche sich nunmehr, mit 41 Jahren, für immer hier zu bleiben und "als Sachse zu leben und zu sterben".