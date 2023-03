Das Verkehrsmuseum Dresden widmet sich in einer neuen Sonderausstellung dem Thema Verkehrswende. Die Ausstellung "MOVE! Verkehr macht Stadt" eröffnet am Freitag, 31. März, und untersucht, wie der Verkehr das Leben in den Städten prägt. Erkundet werden soll, wie zukünftig eine lebendige und lebenswerte Stadt ermöglicht werden kann, die gleichzeitig den Mobilitätsbedürfnissen und der Umwelt gerecht wird.



Wie das Verkehrsmuseum Dresden mitteilte, zeigt die Ausstellung, welche Ideen und Versuche es gibt, um städtisches Leben und Verkehr wieder in Einklang zu bringen – technisch, städteplanerisch und gesellschaftlich.