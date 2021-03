Caspar-David-Friedrich-Preis 2021 Veronika Pfaffinger macht preisgekrönte Performance-Kunst in Dresden

Kunstpreise gehören zu den wichtigen Förderinstrumenten – vor allem für junge Künstlerinnen, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Bereits seit 2001 vergibt die Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft einen solchen Förderpreis. In diesem Jahr geht er an die in Dresden lebende und an der Hochschule für Bildende Künste ausgebildete Bildhauerin Veronika Pfaffinger. Beworben hat sie sich mit einer performativen Konzeptarbeit, die den öffentlichen Raum in Dresden auf ungewöhnliche Weise dokumentiert.