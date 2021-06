In Dresden erweckt jetzt ein neues Ausstellungsprojekt die Geschichte des Zwingers zu neuem Leben: "Zwinger Xperience" startet am 30. Juni, wie das Schlösserland Sachsen mitteilte. Das Besondere daran: Es gibt keine Exponate. Stattdessen lassen aufwendige Projektionen und Virtual-Reality-Erlebnisse die Besucherinnen und Besucher in die Vergangenheit eintauchen. Bisher beherbergte der Zwinger zwar mit der Gemäldegalerie oder der Porzellansammlung zwar selbst hochkarätige Ausstellungen – mit viereinhalb Millionen Gästen pro Jahr! –, über die Geschichte des historischen Orts gab es bis jetzt aber nur wenig zu erfahren.

Über zehn Jahre Entwicklung und drei Millionen Euro stecken in dem Projekt des Schlösserlandes Sachsen. Augen und Ohren sind hier laut MDR KULTUR-Landeskorrespondentin Birgit Fritz permanent gefragt: "Man hat das Gefühl, mit einem Ballon über den Zwinger zu fliegen oder mit dem Fahrrad durch die Zeit, wobei man wirklich selber in die Pedale treten muss, mit einer großen 3D-Brille auf der Nase, einen Schaltknüppel in der Hand."

Man bekommt wirklich in kurzer Zeit eine große Fülle von Wissen geliefert. MDR KULTUR-Landeskorrespondentin Birgit Fritz

Mit VR-Brille und Schaltknüppel geht es in "Zwinger Xperience" mit dem VR-Bike durch die Zeit. Bildrechte: Thomas Schlorke

Warum heißt der Zwinger eigentlich Zwinger?

In der Ausstellung erfährt man unter anderem, woher der irreführend martialische Name des Bauwerks stammt. Namensgebens war die Lage zwischen innerer und äußerer Befestigungsmauer. Der Zwinger-Bau begann mit einer Skizze des Fürsten August des Starken 1709. Für die Jahrhunderthochzeit 1719 seines Sohnes Friedrich August II. mit Kaisertochter Maria Josepha von Österreich wurde er zur monumentalen Festarchitektur mit rund 670 Figuren, die in Nischen und auf Simsen stehen. Damit aber nicht genug: Es gab noch viel größere Vorhaben von August dem Starken, auch über diese fast grenzenlosen Pläne erfahren Interessierte in der Ausstellung mehr, Pläne, "die sich bis zur Elbe hinzogen. Dann wäre der Zwinger sozusagen nur der Vorgarten gewesen", erzählt Landeskorrespondentin Fritz. Ein Versailles in Dresden. Passiert ist davon nichts, doch in der Schau werden die Träume des Kurfürsten zum Leben erweckt.

Das ist nach den historischen Plänen, nach der Forschung gearbeitet worden. MDR KULTUR-Landeskorrespondentin Birgit Fritz

Alle Informationen sind in der Ausstellung multimedial aufbereitet. Bildrechte: Thomas Schlorke

Der Kurfürst als Orangenliebhaber

Ausgangspunkt für den Zwinger war die Orangerie des Fürsten. Eine Leidenschaft von August dem Starken, damals eine Luxussammlung, teuer wie das Porzellan. Sie dienten zur Selbstdarstellung und Erhöhung des Fürsten, erklärt Landeskorrespondentin Fritz. "Das wird in der Ausstellung auch sehr anschaulich gemacht. Die Orangen sind die goldenen Früchte der Hesperiden und er, August der Starke, er hat sie." Am Anfang des Dresdner Zwingers stand die kurfürstliche Orangerie. Gäste der Ausstellung erfahren dabei auch, warum August der Starke seine Orangenbäume so liebte. Bildrechte: Thomas Schlorke

Schließlich sind auch die Zerstörung und der Wiederaufbau des Dresdner Wahrzeichens Thema der Ausstellung. Sehr schnell wurde nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Wiederaufbau des Zwingers begonnen, während ein großer Teil der Stadt noch in Trümmern lag. Landeskorrespondentin Birgit Fritz erklärt: "Der Zwinger hat für Dresden wirklich eine große ideelle Bedeutung, die weit über seine kunsthistorische hinausgeht." Ein Stück davon wird in der immersiven Ausstellung "Zwinger Xperience" jetzt für alle Interessierten erfahrbar.