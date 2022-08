Rindon Johnson ist in San Francisco, Kalifornien, geboren, studierte an der New York University Tisch School of the Arts und war Stipendiat der Graduiertenschule der Universität der Künste Berlin. Als Autor, Bildhauer und Künstler arbeitet er bevorzugt multidisziplinär. Fasziniert von Sprache, ihren Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, sucht er beständig nach neuen Materialien, Medien und Techniken und bekleidet damit, so Kuratorin Astrid Nielsen über den Ernst-Rietschel-Preisträger für Skulptur 2022, eine ganz neue, besondere Position in der Bildhauerei.

Bildrechte: Staatliche Kunstsammlungen Dresden / Foto: Andreas Diesend