Um mit dem Verkauf von Kunstwerken und Antiquitäten in den Westen, harte Devisen zu erwirtschaften, wurde 1973 die Kunst und Antiquitäten GmbH (KuA) gegründet, ein Außenhandelsbetrieb der DDR: "Durch die Übernahme sowohl privater als auch staatseigener Kunsthandlungen erlangte die KuA das Monopol für den Ex- und Import von Antiquitäten, Kunst und kulturellen Gebrauchtwaren." Mit Hilfe des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) seien einerseits private Sammler und Händler "gezielt kriminalisiert, verhaftet, verurteilt und enteignet", andererseits seien Museen unter Druck gesetzt worden, "Bestände auszusondern".



1973 gegründet, bestand die KuA bis 1990. Sie betrieb ein großes Warenlager in Mühlenbeck bei Berlin. Bei der Auflösung nach der Wende sei eine größere Zahl an Werken unterschiedlicher Provenienz in die SKD-Bestände übernommen worden, davon 211 mit dem Herkunftsvermerk "Auflösung Antiquitäten GmbH Mühlenbeck, 1990, Preis…" in die Sammlung des Dresdner Kunstgewerbemuseums, heißt es in einer Mitteilung der SKD.



Die Kunst und Antiquitäten GmbH (KuA) gehörte zum Bereich Kommerzielle Koordinierung des DDR-Ministeriums für Innerdeutschen Handel, Außenhandel und Materialversorgung. Alexander Schalck-Golodkowski war Leiter der "KoKo", die von 1966 bis 1990 aktiv war. Schalck-Golodkowski siedelte noch Ende 1989 in den Westen über. 1994 stellte der Untersuchungsausschuss gegen ihn seine Arbeit ein. Am 4. Mai 1991 berichtete die "Tagesschau", dass die Berliner Staatsanwaltschaft den Verbleib von mindestens zwei Milliarden D-Mark im Zusammenhang mit den Ermittlungen prüfe.



Siegfried Kath hatte einen Kunsthandel in Pirna gegründet, er arbeitete mit dem Bereich Kommerzielle Koordinierung zusammen.



Das SKD-Forschungsprojekt untersucht nun bis Mai 2026 die Hintergründe und nimmt dabei das Kunstgewerbemuseum sowie das Kupferstich-Kabinett in den Blick. Gefördert wird es vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg.



Quellen: SKD / MDR