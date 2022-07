Zur Wahl hieß es, Kossack verfüge über Gestaltungswillen, Dynamik und kreatives Potenzial. Dabei könne er für seine neue Aufgabe zugleich auf umfassende Erfahrungen in der Entwicklung künstlerischer Hochschulen zurückgreifen. Auch für die weitere internationale Profilierung der HfBK Dresden sei er ein großer Gewinn. Die HfBK Dresden bilde seit 2019 gemeinsam mit den Kunsthochschulen in Budapest, Riga und Rom die Europäische Hochschulallianz EU4ART. Damit gehöre sie zu den insgesamt 41 Europäischen Universitäten, die in Lehre, Studium, künstlerischer Praxis und Forschung zusammenarbeiteten. Neben zahlreichen Neuberufungen und baulichen Entwicklungsvorhaben werde sich Kossack als neuer Rektor in den kommenden fünf Jahren verstärkt den Themen Nachhaltigkeit, Diversität und Inklusion widmen.

Kossack wurde 1967 in Tel Aviv geboren, er wuchs im australischen Canberra und Jakarta (Indonesien) auf. Seit 1991 lebt er in Leipzig. Er studierte zunächst in Frankreich und Großbritannien Germanistik und Romanistik, dann an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) in Leipzig. Er war Meisterschüler von Maler Arno Rink. Nach dem Studium übernahm er verschiedene Lehraufträge. Seit 2010 ist er Professor für künstlerische Lehre im Fachgebiet Malerei/Grafik an der HGB. Ausstellungen seiner Arbeiten waren mehrfach in der Leipziger Spinnerei sowie im In- und Ausland zu sehen.