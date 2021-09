Lutz Stützner wurde 1957 in Königsbrück geboren. Nach Abschluss der Polytechnischen Oberschule in Dresden (1963-73) absolvierte er zunächst eine Berufsausbildung als Dekorateur/Gebrauchswerber mit Spezialisierung Plakatmaler (bis 1975). Er lernte den damaligen künstlerischen Leiter des DEFA-Studios für Trickfilme, Otto Gerd Müller, kennen, der ihn dazu ermunterte, sich zu bewerben. Bei der DEFA arbeitete er zunächst als Volontär und Zwischenphasenzeichner und stieg nach seinem Wehrdienst (1978/79) zum Animator auf. Parallel zu seiner Arbeit studierte er Gebrauchsgrafik an der Fachschule für Werbung und Gestaltung Berlin (1979-82). Im Anschluss war er in wechselnder Funktion als Animator, Gestalter, Autor und Regisseur bis zur Schließung des Dresdner DEFA-Studios tätig, welches er 1992 als letzter Animator verließ.