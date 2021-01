Ein Highlight der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sollte in diesem Jahr das Kooperationsprojekt "Träume von Freiheit – Romantik in Russland und Deutschland" werden. Doch die planmäßige Ausstellungseröffnung Anfang Dezember in der Staatlichen Tretjakow-Galerie in Moskau wurde corona-bedingt vorerst ausgesetzt. Über 200 Exponate der Romantik aus der Staatlichen Tretjakow-Galerie, dem Albertinum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und weiteren bedeutenden deutschen und russischen Museen bleiben somit den neugierigen Blicken der Besucherinnen und Besucher bis auf Weiteres verborgen, wie Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, erklärt.

Die Ausstellung "Raffael und die Madonna. Vom Frühwerk bis zur Meisterschaft" kann in der Gemäldegalerie Alte Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden virtuell besichtigt werden. Bildrechte: Staatliche Kunstsammlungen Dresden

In den insgesamt 15 Museen der Staatlichen Kunstsammlung Dresden warten teils hochkarätige Leihgaben aus vielen Teilen der Welt auf ihre gebührende Inszenierung. Darunter die weltberühmten Meisterwerke rund um Raffaels "Sixtinische Madonna" im Semperbau am Dresdner Zwinger. Viele Exponate blieben im letzten Jahr, der Corona-Pandemie geschuldet, dem öffentlichen Blick sogar gänzlich vorenthalten.



Große, über Jahre hinweg in aufwändiger Detail-Arbeit konzipierte Ausstellungen, etwa die des niederländischen Malers Johannes Vermeer, wurden vertagt oder befinden sich in einem "Schlummerschlaf", wie Marion Ackermann mit Bedauern feststellt. Viele Museen bieten derzeit zwar virtuelle Rundgänge durch ihre Ausstellungsräume an - und doch ist die Begegnung mit teilweise jahrhundertealten Kunstschätzen im Original für Marion Ackermann durch das Digitale nicht zu ersetzen.