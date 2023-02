Bei der Entscheidungsfindung für einen freien Eintritt habe man sich auch international informiert. Häuser wie das Folkwang-Museum in Essen oder auch das British Museum in London praktizieren das bereits. Vor allem der angelsächsische Raum ist hier ein Vorreiter. Es habe sich gezeigt, dass die Häuser nicht nur einen vermehrten Besucherzustrom hatten, sondern auch eine Bindung an die Häuser verzeichnen konnten, die Identifikation mit der Institution Museum sei dadurch gestiegen. Die Auswirkungen des freien Eintritts sollen auch in Leipzig in den nächsten Jahren erforscht werden.