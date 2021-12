Es herrscht eine große Leere in dieser Halle in Eisenach. Auf dem Boden liegt nichts außer Staub, der Blick schweift weit entlang dutzender Stahlträger, bis zu den großflächigen Fenstern, deren Scheiben zum Großteil kaputt sind. Aus einem Rohr von der Decke tropft das Regenwasser nach unten – es kann nicht versickern und bildet große Pfützen.

Faszinierend für den Fotografen Werner Schöffel, den die Leere in Thüringens größtem Industriedenkmal inspirierte: "Es gibt hier nichts mehr außer den tragenden Säulen, Außenwänden, wenige trennende Wände, zwei Treppenhäuser. Mehr gibt es nicht. Es gibt nicht mal mehr Toiletten. Nichts. Es ist alles entfernt worden. Und diese Leere war dann meine Bühne."

Fragilität der Ruine mit Lasertechnik eingefangen

Das leere Industriegebäude wurde zu einer Bühne, die Schöffel zunächst für eine außergewöhnliche Kamerafahrt nutzte. Er erforschte das O1 mit einem aus der Vermessungstechnik stammenden Laserscanner. Aus unzähligen Messpunkten generierte er Bilder, die er dann zu einem Film zusammenfügte. Die Kamera fährt durch Fenster und Wände hindurch. Die schweren Stahlträger erscheinen plötzlich transparent, fast filigran. Von 1955 bis 1965 wurde das Auto-Modell Wartburg 311 in Eisenach produziert. Bildrechte: Werner Schöffel

Durch die verschiedenen Messpunkte legt sich eine grobkörnige Ästhetik über alles. Eine Ruinen-Meditation. "Die ganze Fragilität wird damit auf die Spitze getrieben, was das Gebäude heute ist. Weil eigentlich steht es ja noch wegen diesen riesigen Eisenträgern. Die Mauern, die sind alle lädiert, löchrig und so weiter", sagt der Fotograf.

Historische und neue Bilder übereinander montiert

Das O1 von außen – früher und heute Bildrechte: Werner Schöffel Zeit und Wandel, das sind Themen, mit denen Schöffel sich schon lange künstlerisch beschäftigt. Seit fast zwei Jahren lässt ihn nun das O1 nicht mehr los, der computergenerierten Kamerafahrt sind einige weitere Projekte gefolgt. Er hat alte Fotografien aus dem Wartburg-Werk gesammelt, die abgebildeten Orte dann noch einmal fotografiert, und historische und neue Bilder übereinander montiert. Er hat Menschen, die einen Bezug zum O1 haben, in der Halle porträtiert. Und er hat - als vorerst letzte Arbeit - kleine Dunstwolken im Gebäude aufsteigen lassen und fotografiert. Diese Bilder irritieren. Schweben da etwa Geister durch die alten Gemäuer?

Schöffel klärt auf: "Das Gebäude hat so eine eigene Temperatur. Es kann draußen noch so warm sein, hier ist es kühler. Die Kühle des Verlassenen. Und da kommen einem so Gedanken wie: Wärme und Kälte, was erzeugt der Übergang?" Das sei wie bei Menschen, die bei kalter Umluft ausatmen, dann gäbe es einen Atem zu sehen, erklärt der Fotograf. Die Dunstwolken auf seinen Fotografien stellen dar, wie die letzte Wärme auf Kälte treffe. Schöffel hat kleine Dunstwolken im Gebäude aufsteigen lassen und fotografiert. Bildrechte: Werner Schöffel

Zeitdokument für Eisenachs Stadtgeschichte geschaffen

Bei all seinen Arbeiten wird Schöffel von einem Freund aus Eisenach begleitet, dem Texter Uwe Britten, über den er das O1 überhaupt erst kennengelernt hat. Für Britten leistet Schöffel wichtige Arbeit in Eisenach, denn bislang habe sich noch niemand ausführlich mit diesem für die Stadtgeschichte so wichtigen Ort beschäftigt. Die beiden haben Interviews mit Menschen geführt, die in dem Werk gearbeitet haben.

Werner Schöffel (r.) hat das O1 über Uwe Britten (l.) kennen gelernt. Bildrechte: MDR/Mareike Wiemann Für diese sei es ein ganz besonderer Ort, sagt Uwe Britten und ergänzt: "Das O1 hat in Eisenach schon eine hohe Bedeutung." Kürzlich hat Werner Schöffel in Hamburg ein Stipendium für sein O1-Projekt bekommen. Er nutzt das Geld nun, um eine Ausstellung zu konzipieren, die ab dem kommenden Oktober im Eisenacher Kunstpavillon gezeigt werden soll.

Fotoprojekt geht auch nach Umbau zur Turnhalle weiter

Auch nach der Ausstellung will Werner Schöffel dran bleiben. Denn die alte Industriehalle wird sich verändern. Sie wird in den kommenden Jahren mit Millionengeldern zu einer großen Sporthalle umgebaut. Schöffel will das weiter verfolgen, indem er die Porträtierten in fünf Jahren in der Turnhalle wieder fotografiert – an der gleichen Stelle.